Çaykur Rizespor'dan golcü takviyesi: Vaclav Jurecka
Çaykur Rizespor, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı 2+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor, transfer döneminin bitimine kısa süre kala Slavia Prag takımında forma giyen Çekyalı forvet Vaclav Jurecka ile anlaşmaya vardı. İstanbul'a gelen Çekyalı santrfor, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.
Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Çaykur Rizespor Kulübü, "Çaykur Rizespor'umuz, Slavia Prag'dan Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattı. Slavia Prag ile yapılan anlaşmanın ardından Çekya'lı forvet, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayenesi yapılan Jurecka'nın sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı. Jurecka, ardından 2+1 yıllık anlaşmayı imzaladı. Yeni transferimiz Jurecka'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.
PERFORMANSI
Çek golcü, geçen sezon Slavia Prag formasıyla 44 maça çıkıp 22 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
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