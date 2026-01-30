ÇBK Mersin deplasmanda çok rahat!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 17:35:00
AA
ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı OGM Ormanspor'u 115-62 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın açılış maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 115-62 yendi.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Barış Turgut, Münevver Özemre, Hasan Ok

OGM Ormanspor: Duygu Özen 11, Damla Gezgin 10, Kübra Erat 10, Yaren Düzcü 2, DeShields 22, Melisa Dönmez 2, Aliye Nur Orak, Yağmur Güvercin 4, Ecrin Su Özdemir 1

ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 7, Sinem Aktaş 11, Allen 7, Geiselsoder 14, Iagupova 14, Manolya Kurtulmuş 11, Büşra Akbaş 3, Asena Yalçın, Juskaite 13, Sventoraite 8, Eslem Güler 17, Esra Ural Topuz 10

1. Periyot: 12-29

Devre: 19-52

3. Periyot: 49-89

İlgili Konular: #Basketbol Süper Ligi #OGM Ormanspor #ÇBK Mersin

