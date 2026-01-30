Girona ile sözleşmesi feshedildi... Fenerbahçe, Livakovic'in yeni takımını duyurdu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 17:13:00
Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in Dinamo Zagreb'e kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe, Girona'da kiralık olarak forma giyen Dominik Livakovic'in kiralık sözleşmesinin feshedildiğini ve Hırvat eldivenin Dinamo Zagreb'e kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den Dominik Livakovic için yapılan açıklama şöyle:

"İspanya’nın Girona kulübünde kiralık olarak forma giyen kalecimiz Dominik Livakovic’in sezon sonuna kadar olan geçici transfer sözleşmesi karşılıklı görüşmeler neticesinde feshedilmiş olup, oyuncumuzun sezon sonuna kadar GNK Dinamo Zagreb’e geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır."

250 BİN EURO KİRALAMA ÜCRETİ

Hırvatistan'dan Dnevnik'in haberine göre; Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kiralık transferi kapsamında Dinamo Zagreb, sezon sonuna kadar yaklaşık 250 bin Euro'luk bir ödeme yapacak.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Anlaşmada satın alma opsiyonunun yer almadığı da aktarıldı. Buna göre Livakovic'in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme yalnızca mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak. Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028 yılına kadar kontratının bulunduğu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

