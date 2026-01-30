Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 16:43:00
Cumhuriyet Spor
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Fenerbahçe, Ademola Lookman'ı rekor bonservisle bitiriyor!

Ademola Lookman ile anlaşan Fenerbahçe'nin, Atalanta'yla da bonservis konusunda el sıkışmak üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak üzere.

Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldızla anlaşmaya vardığı belirtilirken, Lookman'ın sözleşme ayrıntıları da belli oldu. 

Matteo Moretto'nun haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman transferi için bonuslarla birlikte 40 milyon Euro karşılığında Atalanta ile anlaşmak üzere. Banka teminatları üzerine çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Atalanta ile resmi olarak anlaşması sonrası Ademola Lookman'la 7 milyon Euro net maaş üzerinden 4.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

