Cumhuriyet Gazetesi Logo
ÇBK Mersin EuroLeague'de galibiyetle tanıştı!

ÇBK Mersin EuroLeague'de galibiyetle tanıştı!

30.10.2025 22:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ÇBK Mersin EuroLeague'de galibiyetle tanıştı!

ÇBK Mersin, Kadınlar EuroLeague'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Umana Reyer Venezia'yı 83-69 mağlup etti.

FIBA Kadınlar EuroLeague D Grubu 4. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında İtalya'nın Umana Reyer Venezia ekibini 83-69 yendi.

Mersin ekibi, bu sonuçla grupta ilk galibiyetini aldı.

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Georgios Dikaioulakos, itirazları sonucunda son periyotta soyunma odasına gönderildi.

Karşılaşmanın son dakikasında İtalya ekibinin yedek kulübesi önündeki reklam panosunda kablonun küçük çaplı yanması sonucu oyun yaklaşık 6 dakika durdu. Görevlilerin reklam panosunu kaldırmasıyla oyuna devam edildi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Natasa Dragojevis (Karadağ), Amal Dahra (Fransa), Svetlana Stoyanova (Bulgaristan)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 13, Hayes 11, Geiselsoder 6, Burke 4, Vanloo 23, Manolya Kurtulmuş 8, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş 3, Razheva 6, Mompremier 7

Umana Reyer Venezia: Charles 14, Cubaj 6, Fassina 4, Santucci 5, Mavunga 16, Pan, Pasa, Dojkic 13, Holmes 11

1. Periyot: 18-15

Devre: 34-38

3. Periyot: 58-50

İlgili Konular: #euroleague #Umana Reyer Venice #ÇBK Mersin

İlgili Haberler

ÇBK Mersin'den Galatasaray maçı sonrası flaş açıklama: 'Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk'
ÇBK Mersin'den Galatasaray maçı sonrası flaş açıklama: 'Sadece solucanların omurgasız olduğunu biliyorduk' Çimsa ÇBK Mersin Başkanı Serdar Çevirgen, Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 75-71 yenildikleri maçın ardından açıklama yaptı.
ÇBK Mersin, Basket Landes'e bir sayı farkla mağlup!
ÇBK Mersin, Basket Landes'e bir sayı farkla mağlup! FIBA Kadınlar Euroleague D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 yenildi.
ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer'e mağlup oldu!
ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer'e mağlup oldu! FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer'e 72-62 mağlup oldu.