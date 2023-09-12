Son Dakika: Fenerbahçe'de Nemanja Bjelica ile yollar ayrıldı!

Son dakika haberi... Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, Sırp oyuncu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 13:39
Son Dakika: Fenerbahçe'de Nemanja Bjelica ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Beko, 35 yaşındaki Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Nemanja Bjelica

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica’ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 7 EuroLeague maçında forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2.7 sayı 2.1 ribaunt 0.9 asist ortalamaları ile oynadı.


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Nemanja Bjelica fenerbahçe beko transfer Basketbol Süper Ligi

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