Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday: Andre Gomes
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin Andre Gomes ile ilgilendiği iddia edildi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir iddia gündeme geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Everton forması giyen Andre Gomes ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Dairesini tarlaya çevirdi: Ürün küçük değeri büyük!
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler