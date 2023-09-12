Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday: Andre Gomes

Yayınlanma: 12.09.2023 - 07:49

Güncelleme: 12.09.2023 - 07:49

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir iddia gündeme geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Everton forması giyen Andre Gomes ile ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.