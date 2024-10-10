ÇBK Mersin, Fransa'da kazandı!
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında konuk olduğu Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 77-66 yendi.
ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında konuk olduğu Fransa'nın Tango Bourges Basket takımını 77-66 mağlup etti.
Prado Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyot, ÇBK Mersin'in 25-22'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta temposunu düşürmeyen ÇBK Mersin, soyunma odasına 39-35 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte aradaki farkı açan Akdeniz ekibi, son periyota 59-46 üstün girdi. Son çeyrekte hata yapmayan ÇBK Mersin, karşılaşmayı 77-66 kazandı.
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