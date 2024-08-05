Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu!
Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşecekleri muhtemel rakipler belli oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Galatasaray play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.
Fenerbahçe ise Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
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