Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Galatasaray'ın play-off turunda eşleşecekleri muhtemel rakipler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:08
Son Dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu!
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.

Fenerbahçe ise Lille'i elemesi durumunda Slavia Prag - Union SG eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

AYRINTILAR GELİYOR...


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