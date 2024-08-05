Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 14:09

Güncelleme: 05.08.2024 - 14:54

Temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Siyah-beyazlı temsilcimiz play-off turundaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İLK MAÇLAR DEPLASMANDA

Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Bordo-mavili temsilcimiz ise play-off turuna kalması halinde ilk maçı deplasmanda oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:

Lincoln RI / D. Minsk - Anderlecht

Jagiellonia / B. Glimt - Ajax / Panathinaikos

Ludogorets / Qarabağ - New Saints / Petrocub

LASK - FCSB / Sparta Prag

RFS / Santa Coloma - APOEL / Slovan Bratislava

Maccabi Tel Aviv / Panevezys - Backa Topola

Malmö / PAOK - Shamrock / Celje

Midtjylland / Ferençvaroş - Kİ / Banja Luka

Molde / Cercle Bruge - Rijeka / Elfsborg

V. Plzen / Krvybas - Hearts