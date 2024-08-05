Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un play-off turunda karşılaşması olası rakipleri yapılan kura çekimi ile belirlendi.
Temsilcilerimiz Beşiktaş ile Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş play-off turunda Partizan - Lugano eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
Siyah-beyazlı temsilcimiz play-off turundaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.
İLK MAÇLAR DEPLASMANDA
Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Braga - Servette eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.
Bordo-mavili temsilcimiz ise play-off turuna kalması halinde ilk maçı deplasmanda oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçlar 22 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:
Lincoln RI / D. Minsk - Anderlecht
Jagiellonia / B. Glimt - Ajax / Panathinaikos
Ludogorets / Qarabağ - New Saints / Petrocub
LASK - FCSB / Sparta Prag
RFS / Santa Coloma - APOEL / Slovan Bratislava
Maccabi Tel Aviv / Panevezys - Backa Topola
Malmö / PAOK - Shamrock / Celje
Midtjylland / Ferençvaroş - Kİ / Banja Luka
Molde / Cercle Bruge - Rijeka / Elfsborg
V. Plzen / Krvybas - Hearts
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