Cedric Enard ile yollar ayrılmıştı: Filenin Efeleri'nin yeni başantrenörü belli oldu!
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başına Galatasaray'ın başantrenörü Umut Çakır'ın getirildiğini açıkladı.
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Umut Çakır oldu.
Voleybol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Fransız başanterenör Cedric Enard ile yollarını ayıran milli takımın başına Galatasaray'ın başantenörü Umut Çakır getirildi.
MİLLETLER LİGİ'NDE 1 GALİBİYET ALMIŞTI
Bu yıl şubat ayında göreve getirilen Enard yönetiminde ay-yıldızlı ekip, Milletler Ligi'nde 1 galibiyet, 15 yenilgiyle 16 takım arasında sonuncu oldu.
Öte yandan milli takım,Umut Çakır yönetiminde 4 Ağustos'ta İstanbul'da Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesinde kampa girecek.
AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ BAŞLAYACAK
Türkiye, elemelerde 25 Ağustos'ta Danimarka ile deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise Ankara'da Macaristan ile karşılaşacak.
Milli takımın kadrosunda şu isimlerin yer alıyor.
Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan
Smaçörler: Efe Mandıracı, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija, Efe Bayram
Orta oyuncular: Mert Matic, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Ahmet Tümer
Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Liberolar: Volkan Döne, Caner Ergül.
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