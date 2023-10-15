Çekya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çekya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya, kendi sahasında Hakan Ericson'un ekibi Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.
ÇEKYA - FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?
Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
ÇEKYA - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Çekya grupta oynadığı son maçta Arnavutluk deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
Faroe Adaları ise kendi sahasında ağırladığı Polonya'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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