Çekya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çekya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Faroe Adaları ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:38
Çekya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya, kendi sahasında Hakan Ericson'un ekibi Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek.

ÇEKYA - FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Doosan Arena'da oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

ÇEKYA - FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Rohit Saggi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Çekya grupta oynadığı son maçta Arnavutluk deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.

Faroe Adaları ise kendi sahasında ağırladığı Polonya'ya 2-0 mağlup olmuştu.


Çekya Faroe Adaları EURO 2024 canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın rakibi Letonya: İşte EURO 2024 bileti ihtimalleri!

A Milli Takım'ın rakibi Letonya: İşte EURO 2024 bileti ihtimalleri!
A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır

A Milli Futbol Takımı, Letonya maçına hazır
A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Doğan Alemdar kamptan ayrıldı!

A Milli Takım kadrosunda değişiklik: Doğan Alemdar kamptan ayrıldı!

En Çok Okunan Haberler