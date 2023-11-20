Çekya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:42

Güncelleme: 20.11.2023 - 13:42

EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya, kendi sahasında Sergiu Cleşcenco'nun ekibi Moldova ile karşı karşıya gelecek.



ÇEKYA - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Andruv Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ÇEKYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?



İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Çekya, grupta oynadığı son maçta Polonya deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Moldova ise kendi sahasında ağırladığı Arnavutluk ile 1-1 berabere kalmıştı.