Çekya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çekya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 10. hafta maçında kendi sahasında Moldova ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 13:42
Çekya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.

Jaroslav Silhavy yönetimindeki Çekya, kendi sahasında Sergiu Cleşcenco'nun ekibi Moldova ile karşı karşıya gelecek.

ÇEKYA - MOLDOVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Andruv Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

ÇEKYA - MOLDOVA MAÇI HANGİ KANALDA?

İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Çekya, grupta oynadığı son maçta Polonya deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Moldova ise kendi sahasında ağırladığı Arnavutluk ile 1-1 berabere kalmıştı.


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