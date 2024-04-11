Çekya'da gol sesi çıkmadı! Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina

Viktoria Plzen ile Fiorentina'nın Çekya'da ilk mücadelesi golsüz sona erdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 21:52
Çekya'da gol sesi çıkmadı! Viktoria Plzen 0-0 Fiorentina
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Viktoria Plzen ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Doosan Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta konuk ekip Fiorentina, oyunun kontrolünü elinde tutup rakip kaleye 11 denemede bulunsa da golü bulamadı. Kontrataklarla gol fırsatı arayan Viktoria Plzen ise İtalyan savunmasını aşamadı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Nisan'da Floransa'da oynanacak.

Turu geçen taraf Club Brugge - PAOK eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.


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