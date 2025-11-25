Celje'den Albert Riera teklifine resmi yanıt!

Slovenya takımı Celje, teknik direktör Albert Riera'yı transfer etmek isteyen Spartak Moskova'dan gelen ilgiyi kesin bir dille geri çevirdi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Spartak Moskova yöneticileri geçen hafta Slovenya'ya gelerek Riera'nın transferi için Celje ile masaya oturdu. Ancak Slovenya ekibi, İspanyol teknik adamı devre arasında bırakmayacağını net bir şekilde Rus kulübüne iletti.

RIERA'YA YENİ SÖZLEŞME

Celje yönetimi, Albert Riera'yı takımda tutmakta kararlı olduğunu sadece transfer teklifini reddederek değil, aynı zamanda yeni bir sözleşme önererek de gösterdi.

Slovenya ekibi, 43 yaşındaki teknik direktöre daha iyi şartlar sunan yeni bir kontrat teklif edileceğini Spartak Moskova cephesine bildirdi.

Albert Riera'nın Celje ile mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor. İspanyol teknik adam, Celje'deki ikinci döneminde kulübün başında toplamda 101 maçta görev yaptı.