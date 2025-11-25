Cumhuriyet Gazetesi Logo
Celje'den Albert Riera teklifine resmi yanıt!

Celje'den Albert Riera teklifine resmi yanıt!

25.11.2025 18:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Celje'den Albert Riera teklifine resmi yanıt!

Celje, teknik direktör Albert Riera için Spartak Moskova'dan gelen transfer teklifini reddetti.

Slovenya takımı Celje, teknik direktör Albert Riera'yı transfer etmek isteyen Spartak Moskova'dan gelen ilgiyi kesin bir dille geri çevirdi. 

Rus basınında yer alan haberlere göre, Spartak Moskova yöneticileri geçen hafta Slovenya'ya gelerek Riera'nın transferi için Celje ile masaya oturdu. Ancak Slovenya ekibi, İspanyol teknik adamı devre arasında bırakmayacağını net bir şekilde Rus kulübüne iletti.

RIERA'YA YENİ SÖZLEŞME

Celje yönetimi, Albert Riera'yı takımda tutmakta kararlı olduğunu sadece transfer teklifini reddederek değil, aynı zamanda yeni bir sözleşme önererek de gösterdi. 

Slovenya ekibi, 43 yaşındaki teknik direktöre daha iyi şartlar sunan yeni bir kontrat teklif edileceğini Spartak Moskova cephesine bildirdi. 

Albert Riera'nın Celje ile mevcut sözleşmesi 2026 yazına kadar devam ediyor. İspanyol teknik adam, Celje'deki ikinci döneminde kulübün başında toplamda 101 maçta görev yaptı. 

İlgili Konular: #Spartak Moskova #albert riera #Celje

İlgili Haberler

Fiorentina yarı final bileti aldı: Albert Riera'yı üzdü!
Fiorentina yarı final bileti aldı: Albert Riera'yı üzdü! Fiorentina, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı NK Celje ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükselen ekip oldu.
Albert Riera'nın takımı Celje yarı final şansını zora soktu!
Albert Riera'nın takımı Celje yarı final şansını zora soktu! Teknik direktörlüğü Galatasaraylı eski futbolcu Albert Riera'nın yaptığı Sloven takımı Celje, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fiorentina'ya 2-1 yenildi.
Albert Riera'dan Alvaro Morata açıklaması: 'Her iki taraf birbirinden memnunsa...'
Albert Riera'dan Alvaro Morata açıklaması: 'Her iki taraf birbirinden memnunsa...' Galatasaray'da da görev yapan Celje Teknik Direktörü Albert Riera, katıldığı bir radyo programında İspanyol oyuncu Alvaro Morata'nın sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında konuştu.