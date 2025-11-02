Celta Vigo 10 kişi kalan rakibini 90+1'de devirdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.11.2025 18:33:00
Celta Vigo, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Levante'yi 2-1 mağlup etti.

La Liga'nın 11. haftasında Levante, sahasında Celta Vigo'yu konuk etti.

Estadi Ciutat de Valencia'da oynanan mücadeleyi Celta Vigo 2-1 kazandı.

Celta Vigo'nun gollerini 40. dakikada Oscar Mingueza ve 90+1'de Roman Miguel kaydetti. Levante'nin golünü ise 66'da Kervin Arriaga attı.

LEVANTE 10 KİŞİ KALDI

Levante'de Unai Vancedor, 27. dakikada kırmızı kart gördü.

Levante, 37. dakikada Etta Eyong ile bir penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte Levante, ligde 9 puanda kalırken Celta Vigo ise 13 puana yükseldi.

La Liga'nın 12. haftasında Levante, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Celta Vigo ise evinde barcelona'yı ağırlayacak.

