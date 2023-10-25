Celtic - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.
CELTİC - ALETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CELTİC - ALETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 3-2 mağlup etmişti.
Celtic ise kendi sahasında ağırladığı Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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