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Celtic - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Celtic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 11:03
Celtic - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, deplasmanda Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.

CELTİC - ALETİCO MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CELTİC - ALETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Feyenoord'u 3-2 mağlup etmişti.

Celtic ise kendi sahasında ağırladığı Lazio'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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