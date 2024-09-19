Celtic kendi sahasında gol oldu yağdı!
Celtic, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Slovan Bratislava'yı 5-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Celtic, sahasında Slovan Bratislava ile karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki maçı ev sahibi ekip 5-1'lik skorla kazandı.
Celtic'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Liam Scales, 47. dakikada Kyogo Furuhashi, 56. dakikada penaltıdan Arne Engels, 70. dakikada Daizen Maeda ve 86. dakikada Adam Uche Idah attı. Slovan Bratislava'nın tek golü 60. dakikada Kevin Wimmer'den geldi.
3 PUANLA BAŞLADI
Celtic, bu galibiyetle Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı ve hanesine 3 puanı yazdırdı. Slovan Bratislava, ilk maçta puanla tanışamadı.
Celtic, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek. Slovan Bratislava, sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Celtic #Slovan Bratislava #uefa şampiyonlar ligi
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