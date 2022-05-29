Cem Bölükbaşı, Monako'daki Formula 2 yarışında 11. oldu

Monako'da düzenlenen Formula 2 yarışında mücadele eden milli sporcu Cem Bölükbaşı, kariyerindeki en iyi dereceyi elde ederek 11. oldu.

AA
29 Mayıs 2022 Pazar, 12:57
Cem Bölükbaşı, Monako'daki Formula 2 yarışında 11. oldu
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Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Monako'daki yarışta 11. oldu.

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte koşulan yarışa 20. sırada başlayan Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, 42 tur sonunda damalı bayrağı 11. sırada gördü.

Yarışta, MP takımından Brezilyalı Felipe Drugovich birinci, ART takımından Fransız Theo Pourchaire ikinci, Hitech GP ekibinden Estonyalı Jüri Vips üçüncülük elde etti.

Cem Bölükbaşı, bu sonuçla sezonun en iyi derecesini elde etmiş oldu.


Formula 2 Cem Bölükbaşı monako

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