Cem Bölükbaşı, Suudi Arabistan'da yarışamayacak
Formula 2 yönetimi, antrenman sırasında yaşanan kazanın ardından beyin sarsıntısı geçiren Cem Bölükbaşı’nın hafta sonu yarışmayacağını açıkladı.
Formula 2'de mücadele eden milli pilot Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yaptı.
Bölükbaşı, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıktı. Kaza sonrası Twitter'dan bir açıklama yapan Bölükbaşı, "Iyiyim. Im OK" yazdı.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Uluslararası Otomobil Federasyonu'ndan (FIA) yapılan açıklamada, Cem Bölükbaşı'nın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "Formula 2'de bugün Cidde'de gerçekleştirilen serbest antrenmanlarda kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın kontrol amaçlı hastaneye kaldırılması tavsiye edilmiştir. Cem Bölükbaşı, King Fahad Askeri Hastanesi'ne götürüldü" ifadeleri yer aldı.
YARIŞTA YOK
Son olarak Formula 2'den yapılan resmi açıklamada ise, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi" denildi.
An update on Cem Bolukbasi#SaudiArabianGP #F2https://t.co/z2lMatViDm— Formula 2 (@Formula2) March 26, 2022
Cem Bölükbaşı da kişisel sosyal medya hesabından duruma dair bilgilendirme yaptı. Bölükbaşı, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sorunum yok. Tüm gerekli kontroller yapıldıktan sonra ve kazanın yapısı gereği tedbir amaçlı olarak bu hafta sonu Cidde yarışlannda yer alamayacağım açıklandı. Bir sonraki resmi test seanslarında Barcelona'da takımımla buluşup, aracıma tekrar binmeyi hevesle bekliyorum. Sezonun 3'üncü yarışı lmola'ya kadar mental ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıp, Formula 2 şampiyonasına kaldığım yerden devam edeceğim Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkürler" dedi.
Update pic.twitter.com/HwE2dlmzLY— Cem Bolukbasi (@cembolukbasi) March 26, 2022
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