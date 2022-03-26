Formula 1 yönetiminden Suudi Arabistan Grand Prix'sine dair resmi açıklama geldi
Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Aramco petrol tesisine saldırı düzenlendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından FIA ve F1 yönetimi de bir açıklama yaptı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki sezonun ikinci yarışı, dün kentte yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğramasına rağmen bu hafta sonu yapılacak.
Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "Formula 1 ve FIA, tüm takımlar ve sürücülerle yapılan görüşmelerin ardından 2022 FIA Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin planlandığı gibi devam edeceğini doğruluyor" denildi.
Açıklamada, dün Cidde'de meydana gelen ve geniş çapta yankısı olan saldırının ardından, Suudi hükümet yetkilileri ve güvenlik kurumlarının yarışların yapılmasının güvenli olduğuna dair tam ve ayrıntılı güvence verdiği ifade edildi.
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün, yarış ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
Joint statement on the Saudi Arabian Grand Prix pic.twitter.com/xsyYpvVmhB— Formula 1 (@F1) March 26, 2022
İlgili Haberler
- Galatasaray'da mali genel kurul toplantısı yapılacak
- Roberto Mancini'nin annesi: Ben olsam Balotelli'yi milli takıma çağırırdım
- Milli sporcu Buğra Ünal, Kahire'de 19. sırada
Video Haberler
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
- 'Baskın seçim olma olasılığı daha önde'
- Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
- Zelenski'den müzakereler için 'adil şartlar' uyarısı
- Kırşehir'de kayıp Hasan ile Şeyma'dan haber alınamıyor
- İYİ Partili isimden 'yeni seçim yasası' tepkisi
- Doktora 'enjektör'lü saldırı
- Şişli'de gece kulübünde başlayan kavga kanlı bitti
En Çok Okunan Haberler
- Eyüpsultan sahilinde 24 ölü yunus balığı kıyıya vurdu
- Suudi Arabistan GP'si yapılacak mı? Açıklama geldi
- Avrupa’nın çöplüğü olduk!
- Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçının salonu değişti
- 'Cumhurbaşkanı yalan mı söylüyor?'
- CHP'li Özgür Özel: Derhal gözden geçirilmeli
- İzmit'i karıştıran 'algı SMS'i
- Kanal İstanbul için yeni ihale
- 'Eşkıya', 'haydut', 'zorba' sözleri hakaret sayılmadı
- 'Bulgaristan çok pahalı, her şeyi buradan alıyoruz'