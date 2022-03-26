Formula 1 yönetiminden Suudi Arabistan Grand Prix'sine dair resmi açıklama geldi

Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Aramco petrol tesisine saldırı düzenlendi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından FIA ve F1 yönetimi de bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 12:55
Formula 1 yönetiminden Suudi Arabistan Grand Prix'sine dair resmi açıklama geldi
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki sezonun ikinci yarışı, dün kentte yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğramasına rağmen bu hafta sonu yapılacak.

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "Formula 1 ve FIA, tüm takımlar ve sürücülerle yapılan görüşmelerin ardından 2022 FIA Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin planlandığı gibi devam edeceğini doğruluyor" denildi.

Açıklamada, dün Cidde'de meydana gelen ve geniş çapta yankısı olan saldırının ardından, Suudi hükümet yetkilileri ve güvenlik kurumlarının yarışların yapılmasının güvenli olduğuna dair tam ve ayrıntılı güvence verdiği ifade edildi.

Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün, yarış ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.



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