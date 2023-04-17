Cengiz Ünder attı, Marsilya 3 puanı kaptı
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında, sahasında ağırladığı Troyes'i 3-1 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 31. hafta maçında, zirve mücadelesi veren Marsilya, Troyes'i ağırladı.
Müsabakaya hızlı başlayan Marsilya, karşılaşmanın 2. dakikasında Vitinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. Marsilya'da ilk 11'de sahaya milli futbolcu Cengiz Ünder, 40. dakikada bulduğu golle takımını 2-0 üstün duruma getirdi. Vitinha ile 64. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, maçta 3-0 öne geçti.
BALDE SKORU BELİRLEDİ
Maçın uzatma dakikalarında Troyes, Mama Balde'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Puanını 64'e çıkaran Marsilya, zirve yolundaki rakibi Paris Saint-Germain'nin (72 puan) ardından ikinci sırada bulunuyor.
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