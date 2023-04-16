Fransa Ligue 1'de akılalmaz olay: Taraftarlar pantolonlarını indirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 31. haftasında oynanan Clermont - Angers karşılaşmasında deplasman takımın taraftarları, penaltı atışında Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham'ın dikkatini dağıtmak için pantolonlarını çıkardı.
Fransa Ligue 1'de Clermont'un Angers'i ağırladığı maçta akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi.
Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazandı. Deplasman takımı taraftarları ise penaltıda gole engel olmak için ilginç bir yönteme başvurdu.
TARAFTARLARIN ÇABASI YETERSİZ KALDI
Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham, penaltı atışını kullanmak için topun başına geçti. Önce tişörtlerini çıkartan taraftarlar, Cham vuruşa hazırlandığı anda pantolonlarını da aşağıya indirdi.
Ancak taraftarın bu çabası sonuç vermedi ve Muhammed Cham topu ağlara yolladı.
Clermont ise karşılaşmayı 2-1 galibiyet ile tamamladı.
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