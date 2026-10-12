Cengiz Ünder, Çorum FK'de kendini buldu: 5 maçta 3 gol, 1 asist

Fenerbahçe'de gözden düşen ve istenmeyen adam haline gelen Cengiz Ünder, yaz transfer döneminde Çorum FK'ya göndermişti.
Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'daki performansı merakla beklenen Cengiz Ünder, adeta küllerinden doğdu. Yeni takımıyla çıktığı 5 maçın 4'ünde ilk 11'de olan deneyimli kanat oyuncusu, performansı ve skor katkısıyla büyük beğeni kazandı.
5 MAÇTA 3 GOL, 1 ASİST
Çorum FK'nın son olarak deplasmanda 3-0 kazandığı Gaziantep FK maçında da ilk 11'de sahaya sürülen Cengiz Ünder, attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.
Böylece 29 yaşındaki futbolcu, Çorum FK'de 5 maçta 3 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.