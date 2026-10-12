Fenerbahçe maçı öncesi Aston Villa'da kriz

İngiltere Premier Lig'de hafta sonu oynanan maçta Brentford'la sahasında 2-2 berabere kalan Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Devler Ligi'nde 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak maç öncesinde Aston Villa'da sol bek pozisyonuyla ilgili sakatlık krizi var.

SOL BEKLER SAKATLANDI

Takımın sol beklerinden Ian Maatsen, eylül ayındaki Nottingham Forest karşılaşmasında sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti. Brentford maçında ise takımın bir diğer sol beki Matteo Ruggeri sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İtalyan sol bek, devrede yerini Aaron Wan-Bissaka'ya bıraktı. Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, sol bekte yaşanan sakatlıklar hakkında konuşurken Ruggeri'nin durumunun netleşmediğini söyledi.

EMERY'DEN AÇIKLAMA

Emery, Brentford maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hamstring kasında bir problem yaşadı. Kontrollerini yapacağız. Aaron (Wan-Bissaka) bazen bu pozisyonda oynayabiliyor. Bence bu maç (Brentford) bir antrenman oldu ve iyi oynadı. Sol tarafta bize yardım etmeye devam edecek. Sağ tarafta oynayabilecek Lamare Bogarde var ama iki sol ayaklı bek olmadan yapımızı başka seçeneklerle korumaya çalışacağım" demişti.

Deneyimli teknik direktör Fenerbahçe'yle oynayacakları maç içinse, "Gelişimimizi sürdürmeye devam edelim ve pozitif olalım. Elbette bir sonraki maç için heyecanlı ve motive olmalıyız. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Pazartesi günü tekrar işi koyulup Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" açıklamasında bulunmuştu.

SAKATLIĞI BULUNAN DİĞER İSİMLER

Aston Villa'da Ian Maatsen ve Matteo Ruggeri'nin yanı sıra Modou Keba Cisse ve çapraz bağ sakatlığı yaşayan Amado Onana'nın da sakatlığı devam ediyor. Unai Emery, Lean Goretzka ve Brian Madjo'nun ise takım antrenmanlarına başladığını daha önce açıklamıştı.