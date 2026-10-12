Aston Villa - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Lİgi'nin 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde UEFA, karşılaşmada görev alacak hakemleri açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olurken VAR'da Portekiz'den Tiago Martins ve AVAR'da Yunanistan'dan Robert Schröder yer alacak.

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa-Fenerbahçe maçı 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Birmingham kentindeki Villa Park'ta oynanacak.

Aston Villa-Fenerbaçe maçı TSİ 22.00'de başlayacak.