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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

12.10.2026 10:43:00
Güncellenme:
AA
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Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta yarın oynanacak 9 karşılaşma ile başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın açılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

"Devler Ligi"nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - Barcelona (İspanya)

22.00 Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda)

22.00 Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya)

14 Ekim Çarşamba:

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Como (İtalya)

19.45 LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Fenerbahçe

22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Porto (Portekiz)

22.00 Roma (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - Stuttgart (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

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