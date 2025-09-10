Cengiz Ünder'den fotoğraf çekiminde dikkat çeken itiraf!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 13:58:00
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, yeni takımına transferinin duyurusu için yapılan fotoğraf çekimleri sırasında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i transfer ederek, sağ kanada Vaclav Cerny'den sonra ikinci takviyesini yaptı.

6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a imza atan Cengiz ile ilgili siyah beyazlı kulüpten çarpıcı bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan video paylaşımında, 28 yaşındaki futbolcudan "kartal pençesi" pozu vermesi istendi.

'HER ZAMAN BUNU YAPMAK İSTEMİŞİMDİR'

Cengiz ise bu talep karşısında bir itirafta bulundu ve "Her zaman bunu yapmak istemişimdir" ifadelerini kullandı. Ünder'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, iki yıl önce Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu sarı lacivertli takımda 43 maçta forma giydi, 9 gol ve 3 asistle oynadı.

