Rosier, Batshuayi'nin penaltı kaçırmasına kızdı, Aboubakar'ı paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'da 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın tek golünü atan Valentin Rosier, penaltı kaçıran Batshuayi’ye kızdı, Aboubakar’ın fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:13
Rosier, Batshuayi'nin penaltı kaçırmasına kızdı, Aboubakar'ı paylaştı
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 

Siyah-beyazlı takımda Michy Batshuayi'nin 69. dakikada penaltıyı kaçırması, takım arkadaşlarını da isyan ettirdi.

Beşiktaş’ta skoru 1-1’e getiren golü atan Valentin Rosier, karşılaşmanın ardından ses getiren bir harekete imza attı.

Fransız futbolcu, Instagram hesabından geçen sezonki takım arkadaşı Vincent Aboubakar’ın fotoğrafını paylaştı. Rosier’in bu hareketi, karşılaşmada penaltı kaçıran Batshuayi’ye bir gönderme olarak yorumlandı. 

Valentin Rosier, bu paylaşımının gündem yaratmasının ardından fotoğrafı sildi.



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