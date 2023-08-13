Cengiz Ünder transferi Fenerbahçe tarihine geçti

Yayınlanma: 13.08.2023 - 21:21

Güncelleme: 13.08.2023 - 21:21

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımın tarihine geçti.

15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.

Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şu şekilde:

15M€ Cengiz Ünder

14M€ Dani Güiza

13M€ Emmanuel Emenike

10M€ Raul Meireles

10M€ Moussa Sow