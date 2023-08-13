Cengiz Ünder transferi Fenerbahçe tarihine geçti
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi oldu.
Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımın tarihine geçti.
15 milyon Euro karşılığında Marsilya'dan transfer edilen milli oyuncu Cengiz Ünder, Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transfer oldu.
Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği en pahalı transferler şu şekilde:
15M€ Cengiz Ünder
14M€ Dani Güiza
13M€ Emmanuel Emenike
10M€ Raul Meireles
10M€ Moussa Sow
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