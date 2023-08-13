Cengiz Ünder'den imza sonrası ilk açıklama: 'İrfan Can ve Edin ile konuştum'

Yayınlanma: 13.08.2023 - 21:14

Güncelleme: 13.08.2023 - 21:14

Fenerbahçe'nin yeni transferi Cengiz Ünder, imza sonrası kulüp televizyonuna açıklama yaptı.

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum" dedi.

"İRFAN CAN VE EDIN İLE KONUŞTUM"

Cengiz Ünder, "Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum" diye konuştu.

"ÇOK GURURLU VE MUTLUYUM"

Milli oyuncu ayrıca, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.