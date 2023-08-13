Transferin maliyeti belli oldu: Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe'de!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 21:02

Güncelleme: 13.08.2023 - 21:02

Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli takımda 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giyiyordu.