Cengiz Ünder transferinde sürpriz gelişme: Anlaşma iptal oldu!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:51

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:51

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

7 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.