Cengiz Ünder transferinde sürpriz gelişme: Anlaşma iptal oldu!
Fenerbahçeli oyuncu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin iptal olduğu kaydedildi.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.
7 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ
Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #beşiktaş #transfer
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