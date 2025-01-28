Cengiz Ünder transferinde sürpriz gelişme: Anlaşma iptal oldu!

Fenerbahçeli oyuncu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferinin iptal olduğu kaydedildi.

Cengiz Ünder transferinde sürpriz gelişme: Anlaşma iptal oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:51

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaşmasına rağmen, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrası Cengiz Ünder'in morali bozuldu.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

7 MAÇTA FORMA GİYMİŞTİ

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan 27 yaşındaki Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Etiketler: #cengiz ünder #fenerbahçe #beşiktaş #transfer

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