Cengiz Ünder'den Beşiktaş övgüsü: Aynı atmosferi Marsilya'da buldum

14 Nisan 2022 Perşembe, 12:55

Roma'dan Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'ya transfer olan Cengiz Ünder, Fransız basınından La Provence'e açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Futbol kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Umarım bunu sürdürebilirim. Performansımın arttığını hissediyorum. Maç maç ilerliyorum. Her maçta gol atmak veya asist yapmak harika bir duygu" dedi.

"MARSİLYA'DA TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFERİ BULDUM"

Marsilya'nın stadı Velodrome'la ilgili ise Cengiz Ünder, "Kariyerimdeki en çılgın atmosferleri Türkiye'de yaşadım. Türkiye'de Beşiktaş'ta benzer bir atmosfer var ve bu coşkuyu Marsilya'da da hissedebiliyorum. Marsilya'da Türkiye'deki atmosferi buldum. Roma'da da oynadım ama Marsilya gibi değil. Bu destek, futbol oynama arzumuzun ötesine geçmeye itiyor" diye konuştu.

Millli futbolcu ayrıca şunları söyledi: "Jorge Sampaoli'nin harika bir enerjisi var. Bunu bize yansıtmayı başarıyor ve enerjisiyle yanına alıyor. Bana güveniyor, destek veriyor ve beni sürekli zorluyor. Oyuncular arasındaki uyum ve hava da çok iyi. Sampaoli, bir gruba nasıl liderlik edeceğini biliyor. Futbol kariyerim boyunca çok yetenekli oyuncularla oynadım ve geliştim. En önemlileri arasında Daniele De Rossi, Edin Dzeko ve Jamie Vardy'yi gösterebilirim. Ama Dimitri Payet en yeteneklisi olabilir. O bir savaşçı. Onun gibi bir oyuncuyla aynı takımda oynadığım için çok şanslıyım. Payet'in varlığı bizi motive ediyor."

Marsilya formasıyla bu sezon dört farklı kulvarda 39 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol ve 5 asist kaydetti.