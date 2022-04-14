Son Dakika: Beşiktaşlı Francisco Montero trafik kazası geçirdi

14 Nisan 2022 Perşembe, 12:26

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.

Milliyet'in haberine göre; İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ciddi bir durumu olmayan İspanyol oyuncu, kazanın ardından tesislere gidip antrenmana katıldı.

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