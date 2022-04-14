Son Dakika: Beşiktaşlı Francisco Montero trafik kazası geçirdi
Son dakika... Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi. İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu Francisco Montero, trafik kazası geçirdi.
Milliyet'in haberine göre; İspanyol futbolcunun kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ciddi bir durumu olmayan İspanyol oyuncu, kazanın ardından tesislere gidip antrenmana katıldı.
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