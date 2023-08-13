Fenerbahçe'yi Edin Dzeko taşıdı: Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK

Yayınlanma: 13.08.2023 - 20:43

Güncelleme: 13.08.2023 - 23:54

Süper Lig'in ilk hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanarak sezona üç puanla merhaba demeyi başardı.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 18. dakikalarda Tadic ve Szymanski'nin asistlerinde Dzeko'dan geldi. Gaziantep'in tek golünü ise 45+5'te Arda Kızıldağ kaydetti.

EDIN DZEKO TARİHE GEÇTİ

Edin Dzeko, attığı gollerle Fenerbahçe tarihinde Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti.

Fenerbahçe bu sonuçla sezona 3 puanla açarken Gaziantep FK ise puan şansını önümüzdeki haftalara taşıdı.

Sarı-lacivertliler ligde bir sonraki maçını 21 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor deplasmanında oynayacak. Gaziantep FK ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmadan önemli anlar | Fenerbahçe 2-1 Gaziantep FK

90' Hakem Abdülkadir Bitigen maçın sonuna 6 dakika ekledi.

87' Sol kanatta rakibinden sıyrılan Jayden Oosterwolde ceza sahası içerisine süratli geldi. Hollandalı oyuncunun şutu yandan auta gitti.

85' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Ryan Kent'in yerine oyuna dahil oldu.

82' Fenerbahçe yine geldi. Edin Dzeko ceza sahası içindeji Zajc'a çıkardı. Topa gelişine vuran Sloven oyuncunun şutu farklı şekilde yandan auta gitti.

81' Sol çaprazda ilerleyen Batshuayi içeri çevirdi. Furkan Soyalp topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı.

81' M'Bakata kazandığı topla hızlı çıkmak istedi. Fenerbahçe savunması orta alanda topu karşıladı.

80' Tadic'in ortasında topu göğsüyle kontrol eden Dzeko vuruşunu yaptı. Top yan direkten döndü.

78' Gaziantep FK'de Mustafa Eskihellac sarı kart görüyor.

72' Max Gradel, Ferdi'nin ayağına basması sonucu sakatlık yaşıyor. Sağlık ekipleri oyunda.

67' Fenerbahçe'de Szymanski ve Becao oyundan çıktı. Yerine giren isimler Samet Akaydın ve Michy Batshuayi oldu.

66' Miha Zajc'ın kullandığı frikik barajdan döndü. Dönen topta tekrar kaleyi düşünen Zajc'ın vuruşu savunmadan kornere sekti.

59' Zajc'ın arka direğe ortaladığı topa hareketlenen Becao topla buluşamayınca top doğrudan dışarı gitti.

58' Furkan Soyalp orta alanda Zajc'ın ayağına basması sonucu sarı kart gördü.

54' PENALTI KAÇTI | Topun başına gelen Dusan Tadic, kaleci Batuhan'ı geçemedi.

53' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Bitigen, Ferdi'nin ortasında Max Gradel'in elle oynadığını işaret etti.

52' Hakem Abdülkar Bitigen penaltı şüphesiyle VAR monitörüne gitti.

48' Gaziantep etkili geldi. M'Bakata'nın sağ çizgiden içeriye çevirdiği topu İsmail Yüksek uzaklaştırdı. Furkan Soyalp'e çarpan top auta çıktı.

47' Tadic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski'nin şutu kalecide kaldı.

46' Fenerbahçe'de Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Max Gradel'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş topla buluşan Arda Kızıldağ düzgün bir kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getiriyor.

45' GOL | Gaziantep FK'de Arda farkı bire indiren golü kaydetti.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika eklendi.

45' PENALTI İPTAL | Abdülkadir Bitigen elle temas olmadığını belirterek penaltıyı iptal etti.

45' Karşılaşmanın hakemi pozisyonu tekrar izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

45' Hakem Abdülkadir Bitigen, sağ kanatta Ferdi'nin içeriye çevirdiği topa Papy Djilobodji'nin elle temasta bulunduğunu gerekçe göstererek penaltı noktasını gösterdi.

44' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı.

43' Bu karar sonucu hakame itirazda bulunan Gaziantep teknik sorumlusu Erdal Güneş sarı kart gören bir diğer isim oldu.

42' Abdülkadir Bitigen, Ferdi'ye yaptığı hareket nedeniyle Max Gradel'e sarı kart gösterdi.

33' Markovic sağ kanattan hareketlenmek istedi ancak savunmasına yardıma gelen Szymanski topu kaptı.

32' Oyun yeniden başladı, Osayi Samuel oyuna devam edemeyecek.

31' Osayi Samuel kendini yere bıraktı, sağlık ekipleri oyunda.

23' KIRMIZI KART | Gaziantep FK'de Alexandru Maxim ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

19' Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Mert Hakan sol ayağıyla kaleyi yokladı, top az farkla dışarı gitti.

19' Szymanski'nin araya attığı harika pasıyla topla buluşan Dzeko kaleciyle karşı karşıya durumda topu ağlara yolladı.

18' GOL | Edin Dzeko kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

13' Oyun yeniden başladı, Osayi oyuna devam ediyor.

12' Rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Osayi Samuel sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında.

11' Sol çizgide Naoufel Khacef'in Becao'ya yaptığı harekete hakem faul kararı verdi.

10' Sol çizgide topla buluşan Tadic, Arda Kizildag'dan sıyrılıp ortasını yaptı, top kalecide kaldı.

9' Mert Hakan'ın sol kanattan getirdiği top M'Bakata'dan sekip kornere çıktı.

7' Kullanılan köşe vuruşunda kafayı vuran Dzeko'nun şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

6' Sol kanattan Ferdi'nin getirdiği top Arda'dan kornere çıktı.

5' Maxim'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Max-Alain Gradel'in şutu yandan dışarı gitti.

4' Baskıyla topu kapan Dzeko, sol kanatta Tadic'i gördü. Tadic'in pasıyla tekrar topla buluşan Dzeko'nun tek vuruşu ağlarla buluştu.

3' GOL | Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.