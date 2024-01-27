Cengiz Ünder'den yıllar sonra Çağlar Söyüncü'ye cevap: 'Beni tanıman için...'

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:43

Güncelleme: 27.01.2024 - 11:43

Daha önce Altınordu ve Leicester City'de de birlikte forma giyen Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, tekrardan aynı takımda buluştular.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferini resmen açıkladı. Bu gelişmenin ardından Cengiz Ünder, yakın arkadaşı hakkında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

2020'DE PAYLAŞMIŞTI

Roma'dan Leicester City'e kiralanan Cengiz Ünder için 2020'de, "Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım" paylaşımını yapan Çağlar Söyüncü'ye yıllar sonra yanıt geldi.

YİNE AYNI PAYLAŞIM

Cengiz Ünder, sosyal medyadan yine aynı şekilde Çağlar Söyüncü'ye cevap verdi.

Seni havaalanında bekleyeceğim. Beni tanıman için kağıda ne yazmalıyım? ?????? @Syncaglar https://t.co/a1Ve7CaKJq — Cengiz Ünder (@cengizunder) January 26, 2024

"CENGİZ'İN PAYLAŞIMINI GÖRDÜM"

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Çağlar, ilk açıklamasında "Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah sonu şampiyonluk olur" ifadelerini kullandı.