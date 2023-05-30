Cenk Ergün: 'Bizim genlerimizde şampiyonluk var'

Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:39

Güncelleme: 30.05.2023 - 23:39

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün (solda) ile Okan Buruk (sağda)

Ergün açıklamasında 23. şampiyonlukları ve gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi yoluyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Bu sene çok önemliydi, camia olarak Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmaya inandık. Bizim genlerimizde şampiyonluk var, buraya getirdiğimizde bırakmıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2023'te 23. şampiyonluğumuz... Bu da çok güzel. Şimdi yolumuz Şampiyonlar Ligi. Çok güzel bir ortam var, herkes beraber. İstanbul'da kutlamalara devam edeceğiz."