2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Cenk Ergün: 'Bizim genlerimizde şampiyonluk var'

Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Ergün, "Bizim genlerimizde şampiyonluk var, buraya getirdiğimizde bırakmıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:39
Cenk Ergün: 'Bizim genlerimizde şampiyonluk var'
Abone Ol google-news

Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Cenk Ergün (solda) ile Okan Buruk (sağda)

Ergün açıklamasında 23. şampiyonlukları ve gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi yoluyla ilgili şu sözleri kullandı:

"Bu sene çok önemliydi, camia olarak Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmaya inandık. Bizim genlerimizde şampiyonluk var, buraya getirdiğimizde bırakmıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2023'te 23. şampiyonluğumuz... Bu da çok güzel. Şimdi yolumuz Şampiyonlar Ligi. Çok güzel bir ortam var, herkes beraber. İstanbul'da kutlamalara devam edeceğiz."


cenk ergün galatasaray Şampiyon

İlgili Haberler

Şampiyon Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe göndermesi

Şampiyon Galatasaray'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe göndermesi
Galatasaray'dan takvim paylaşımı! 'Mayıslar bizimdir'

Galatasaray'dan takvim paylaşımı! 'Mayıslar bizimdir'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray paylaşımı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray paylaşımı!

En Çok Okunan Haberler