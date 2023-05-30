2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Galatasaray'dan takvim paylaşımı! 'Mayıslar bizimdir'

Süper Lig ekibi Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:53
Galatasaray'dan takvim paylaşımı! 'Mayıslar bizimdir'
Abone Ol google-news

Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'Mayıslar bizimdir' ifadeleri kullanılan paylaşımda sarı-kırmızılı takımın tarihinden önemli anlar paylaşıldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


galatasaray Şampiyon süper lig

İlgili Haberler

Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi mesajı!

Galatasaray'dan UEFA Şampiyonlar Ligi mesajı!
Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!

Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bu hayal beni buraya taşıdı'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: 'Bu hayal beni buraya taşıdı'

En Çok Okunan Haberler