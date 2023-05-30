Galatasaray'dan takvim paylaşımı! 'Mayıslar bizimdir'
Süper Lig ekibi Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'Mayıslar bizimdir' ifadeleri kullanılan paylaşımda sarı-kırmızılı takımın tarihinden önemli anlar paylaşıldı.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
#MayıslarBizimdir! ??#ŞampiyonGalatasaray pic.twitter.com/Vw6uDzcNkV— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 30, 2023
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