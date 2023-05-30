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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray paylaşımı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 23:01
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray paylaşımı!
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğa ulaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sarı-kırmızılı takımın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:


Kemal Kılıçdaroğlu galatasaray Şampiyon

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