Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Galatasaray paylaşımı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Süper Lig'de 23. kez şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek 23. kez şampiyonluğa ulaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sarı-kırmızılı takımın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Süper Lig Şampiyonu olan @GalatasaraySK camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 30, 2023
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