Cenk Ergün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması: 'Manevi hazzı duyarken...'
Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Young Boys mücadelesi öncesi basın mensuplarına konuştu. Ergün, "Şampiyonlar Ligi çok büyük bir gelir kapısı. Manevi hazzı duyarken, maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, Young Boys maçı öncesi açıklamalar yaptı.
Cenk Ergün yaptığı açıklamada, "Kendimize güvenimiz tam, inancımız tam. Akşam antrenmanımız var. İki ciddi eksiğimiz var. Hocamız Okan Buruk ve Kaan Ayhan maçta olmayacak. Bütün takım olarak konsantre vaziyetteyiz. Bütün takımlarımızın bu hafta maçları ileri bir tarihe ertelendi. Oradan alacağımız iyi bir sonucun üzerine rövanş maçını da iyi geçirerek Şampiyonlar Ligi'ne girmek istiyoruz" dedi.
"MADDİ GELİRİ KAÇIRMAK İSTEMİYORUZ"
Devler Ligi gelirlerinden de bahseden Ergün, "Şampiyonlar Ligi çok büyük bir gelir kapısı. Manevi hazzı duyarken, maddi geliri de kaçırmak istemiyoruz" diye konuştu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında çarşamba günü saat 22.00'de Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak.
Spor Haberleri
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- Maxim De Cuyper kimdir?
- Galatasaray'da flaş eksik!
- Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi!
- Cenk Ergün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- Portekizli oyuncudan Galatasaray kararı!
- Bodo Glimt'in konuğu Kızılyıldız!
- Lille'in konuğu Slavia Prag
- Karabağ, Dinamo Zagreb deplasmanında
- Beşiktaş 6 yıl sonra bir ilki başardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Alain Delon'un vasiyetindeki ilginç gömülme isteği!
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi