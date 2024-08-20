İtalyan gazeteci duyurdu: Sergio Oliveira'dan Galatasaray kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 32 yaşındaki Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Sergio Oliveira'nın sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak istediği iddia edildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Sergio Oliveira, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.
Sergio Oliveira geçen sezon Galatasaray formasını 24 maçta giydi. Oliveira bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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