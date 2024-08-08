Cenk Ergün'ün uçuş bilgileri paylaşılmıştı: Hesap sahibi tespit edildi!
Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerini sosyal medyada paylaşan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Galatasaray Spor Kulübü Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerinin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ergün, sosyal medya platformu X'te kendisine ait uçuş bilgilerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusu dilekçesinde, Ergün'ün halen Galatasaray'ın sportif direktörü olarak görev yaptığı, işi gereği sık sık yurt dışına seyahat ettiği ifade edildi.
Dilekçede, Ergün'ün 16 Temmuz'da yurt dışından Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada, henüz uçağa binmeden uçak bilgisi ve koltuk numarasının, kimliği bilinmeyen bir kullanıcı tarafından ifşa edildiği kaydedildi.
DAHA ÖNCE FUTBOLCULARIN UÇUŞ BİLGİSİNİ DE PAYLAŞMIŞ
Söz konusu bilgilerin paylaşıldığı saatin gece yarısı olduğuna dikkati çekilen dilekçede, aynı hesabı kullanan kişinin daha önce futbolcular Yusuf Demir, Milot Rashica ve Patrick van Aanholt'un da uçak ve koltuk bilgilerini paylaştığı aktarıldı.
Dilekçede, Ergün'ün daha önce de uçuş bilgilerinin paylaşıldığı ancak ilk kez söz konusu paylaşımda koltuk numarasına kadar bilgilerinin yayıldığı vurgulandı.
Cenk Ergün'ün transfer sezonunda pek çok hakaret ve tehdide maruz kaldığı belirtilen dilekçede, bilgilerinin paylaşılmasının kendisi ve ailesi tarafından endişeyle karşılandığı ifade edildi.
HESABIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ
Dilekçede, söz konusu hesabı kullanan kişinin tespit edilerek, "tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ile "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.
Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Cenk Ergün'ün uçuş bilgilerini paylaşan hesabı, Abdurrahman B. isimli kişinin kullandığını tespit edildi.
Şüpheli Abdurrahman B, ifadesinin alınması için savcılığa çağırıldı.
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