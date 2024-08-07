Galatasaray ile eşleşmişti: Young Boys'a kötü haber!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Young Boys'ta Kastriot Imeri'nin sakatlandığı kaydedildi.
Galatasaray'ın 21 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya geleceği Young Boys'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.
2-3 HAFTA SAHALARDAN UZAK
İsviçre ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kastriot Imeri'nin sakatlandığını belirtti.
FC Zürih maçında sakatlanan Imeri'nin sol ayak bileğinden sakatlandığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
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