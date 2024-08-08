Wilfried Zaha için İngiliz kulüp devreye girdi: İşte Galatasaray'ın istediği ücret!
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın Galatasaray forması giyen eski oyuncusu Wilfried Zaha'yı tekrardan kadrosuna eklemek istediği iddia edildi.
Geçen yaz bonservisi elinde olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha'nın performansı tartışma konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda geçirdiği bir senede performansı eleştiri konusu olan Zaha için eski kulübü Crystal Palace'ın devrede olduğu iddia edildi.
GALATASARAY'IN İSTEDİĞİ ÜCRET ORTAYA ÇIKTI
NTV Spor'un Telegraph'tan aktardığı habere göre Galatasaray, Zaha için 9 milyon sterlinlik bir ücret talep ediyor.
Haberde bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak Crystal Palace'ın futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayabileceği belirtildi. İngiliz basınında ses getiren transfer iddiası için "Şok geri dönüş" ve "Şok transfer" ifadeleri kullanıldı.
42 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Zaha geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı.
Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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