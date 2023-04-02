Beşiktaş'tan Halil Umut Meler tepkisi: 'Manuel zekanın ürünü'

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında hakem Halil Umut Meler'e tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:44
Beşiktaş'tan Halil Umut Meler tepkisi: 'Manuel zekanın ürünü'
Abone Ol google-news

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisinin devre arasında tepki geldi.

Beşiktaş, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklaması yaptı.

"KIYIM BAŞLADI"

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltı sonrası bir paylaşım yaptı.

Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı.. Kıyım başladı… Halil Umut Meler ve ekibi iş başında… Dokunmadan çalınan bir penaltı… Yazıklar olsun…" ifadelerini kullandı.


beşiktaş fenerbahçe Halil Umut Meler Penaltı

İlgili Haberler

Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber

Tayyip Talha Sanuç'tan Beşiktaş'a kötü haber
CANLI: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

CANLI: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan Beşiktaş'a destek mesajı

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'dan Beşiktaş'a destek mesajı

En Çok Okunan Haberler