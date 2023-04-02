Beşiktaş'tan Halil Umut Meler tepkisi: 'Manuel zekanın ürünü'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 21:44

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 21:48

Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisinin devre arasında tepki geldi.

Beşiktaş, "Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler!" açıklaması yaptı.

Manuel zekanın ürünü Halil Umut Meler! pic.twitter.com/IhRA9o851B — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2023

"KIYIM BAŞLADI"

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş, Fenerbahçe'nin Arda Güler ile kazandığı penaltı sonrası bir paylaşım yaptı.

Umut Tahir Güneş, "Kadıköy'de şölen başladı.. Kıyım başladı… Halil Umut Meler ve ekibi iş başında… Dokunmadan çalınan bir penaltı… Yazıklar olsun…" ifadelerini kullandı.