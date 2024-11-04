Cenk Tosun'dan Jose Mourinho paylaşımı: 'Premier Lig'deki gibi değil'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:45

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:45

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı.

"PREMIER LİG'DEKİ GİBİ DEĞİL"

Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini yazdı.

Cenk'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.