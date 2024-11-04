Cenk Tosun'dan Jose Mourinho paylaşımı: 'Premier Lig'deki gibi değil'

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Jose Mourinho'nun Trabzon'da sahaya girdiği anları paylaştı. Tosun, paylaşımında, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan Jose Mourinho paylaşımı: 'Premier Lig'deki gibi değil'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:45

Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Deneyimli futbolcu, teknik direktörü Jose Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı.

"PREMIER LİG'DEKİ GİBİ DEĞİL"

Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini yazdı.

Cenk'in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Etiketler: #cenk tosun #jose mourinho #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı gözaltına alındı!
Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Son dakika golü olmasa...'

Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Son dakika golü olmasa...'
Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan VAR tepkisi: 'Genç hakeme maçı yönettirmediler'

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan VAR tepkisi: 'Genç hakeme maçı yönettirmediler'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler