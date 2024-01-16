Cenk Tosun'dan Semih Kılıçsoy'a büyük övgü: 'Rekorumu geçmesini istiyorum'

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:38

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:40

Beşiktaş'ın golcü ismi Cenk Tosun, 4-0 kazanılan Eyüpspor maçının ardından açıklama yaptı.

Cenk Tosun, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üst üste 3. galibiyet oldu. Kupada devam ediyoruz. Kupa bizim için bu sene çok önemli. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu" dedi.

Cenk Tosun

"REKORUMU GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Semih Kılıçsoy hakkında da konuşan Cenk Tosun, ''Semih, çok iyi işler yapıyor. Ona biraz da tecrübe aktardığımızda neler yapacağını herkes görecek. Ben her zaman ağabeyi olarak yanıındayım. İnşallah çok golller atacak, kupalar kazanacak. Allah sakatlıklardan korusun. Benim rekorumu geçmesini istiyorum. Her zaman yanındayım dediğim gibi'' ifadelerini kullandı.