Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş 2'de 2 yaptı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:25

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:25

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Santos yönetiminde Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.

FERNANDO SANTOS 2'DE 2 YAPTI

Beşiktaş, Santos'la Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yendi.

Santos, imza attıktan sonra Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçını da tribünden takip etmişti. Beşiktaş, o maçı da 4-0'lık skorla kazanmıştı.