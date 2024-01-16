Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş 2'de 2 yaptı!
Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı iki maçı da kazandı.
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, Santos yönetiminde Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
FERNANDO SANTOS 2'DE 2 YAPTI
Beşiktaş, Santos'la Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yendi.
Santos, imza attıktan sonra Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçını da tribünden takip etmişti. Beşiktaş, o maçı da 4-0'lık skorla kazanmıştı.
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