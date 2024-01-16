Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer sözleri: 'Önemli olan...'

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Portekizli hoca, karşılaşmanın ardından transfere ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:31
Beşiktaş'ta Fernando Santos'tan transfer sözleri: 'Önemli olan...'
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Eyüpspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Santos'un sözleri şu şekilde:

"İlk yarı için zayıf oynadığımızı söyleyebilirim. İyi şanslar yaratamadık. Bunda Eyüpspor'un da etkisi var. Çok iyi bir takım Eyüpspor. Topu hızlı oynayamadık ama devre arasında konuştuk bunu düzeltmek zorunda olduğumuzu söyledik. Kötü bir ilk yarıydı ama ikinci yarıda bunları düzelttik. Daha iyi oynadık. İkinci yarı oyunumuzla hak ettiğimiz galibiyet aldığımızı söyleyebilirim"

SANTOS'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Toplamda çok az sayıda idman yaptık takımla. Tüm takım sadece 2 idman yaptık. Çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu kadar kısa zamanda bunu yapmak mümkün değil. Zaman lazım. Benim oyun mentalitemi anlamaları için zaman lazım. Çalışmamız, geliştirmemiz gereken çok şey var"

"Daha önce belirttiğim gibi planlarımız var. Önemli olan şu anda destek görmek. Bu kadroyla elimizden geleni yapmak şu anda önemli olan nokta bu."


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